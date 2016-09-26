مران الزمالك - مشاركة بسيطة لعلي فتحي

شارك علي فتحي ظهير أيسر فريق الزمالك في جزء بسيط من مران الفريق يوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة.

ويعاني اللاعب من اصابة بالتندنيسوس في الرباط الردفي للركبة تحتاج إلى تدريبات وتقوية لفترة طويلة

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال أمام الوداد والتي انتهت بعبور فريقه بنتيجة 6-5.

واستأنف الزمالك يوم الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة النصر للتعدين. وشهد المران مشاركة بسيطة من علي فتحي.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر للتعدين يوم الخميس في الجولة الثالثة من الدوري المصري وفي أولى مباريات الفريق في مسابقة الدوري.