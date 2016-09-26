أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

العثور على جثامين 6 أشخاص في منتجع سياحي بالمكسيك

Google+ Print
العثور على جثامين 6 أشخاص في منتجع سياحي بالمكسيك العثور على جثامين 6 أشخاص في منتجع سياحي بالمكسيك

الشرطة المكسيكية – أرشيفية

قالت السلطات المكسيكية إنها عثرت على جثامين مقيدة لخمسة رجال وسيدة، في منتجع ماساتلان الساحلي الواقع على المحيط الهادئ بعد تعرضها للخنق.

وذكر مكتب النيابة العامة لسينالوا أن القتلة قاموا بتغطية رؤوس الضحايا بشريط لاصق، وتغطية أفواههم وأنوفهم بهدف خنقهم، وكانت أيديهم مقيدة أيضًا، حسبما أوردت قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية اليوم الاثنين.

وأضافت النيابة أنه تم العثور على الجثامين الستة أمس الأحد، والتي كانت ملقاة خلف عيادة طبية خاصة.

والضحايا هم من سكان ماساتلان، وقام مسلحون باختطاف 3 منهم من مخزن موقف للسيارات، ووضعهم في عربتين، فيما تم اختطاف الباقين من أحد الشوارع المقابلة لمنزلهم.

وكانت ماساتلان تحاول استعادة صناعة السياحة بها، بعدما أبعد العنف العديد من الزائرين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا