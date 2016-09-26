العثور على جثامين 6 أشخاص في منتجع سياحي بالمكسيك

قالت السلطات المكسيكية إنها عثرت على جثامين مقيدة لخمسة رجال وسيدة، في منتجع ماساتلان الساحلي الواقع على المحيط الهادئ بعد تعرضها للخنق.

وذكر مكتب النيابة العامة لسينالوا أن القتلة قاموا بتغطية رؤوس الضحايا بشريط لاصق، وتغطية أفواههم وأنوفهم بهدف خنقهم، وكانت أيديهم مقيدة أيضًا، حسبما أوردت قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية اليوم الاثنين.

وأضافت النيابة أنه تم العثور على الجثامين الستة أمس الأحد، والتي كانت ملقاة خلف عيادة طبية خاصة.

والضحايا هم من سكان ماساتلان، وقام مسلحون باختطاف 3 منهم من مخزن موقف للسيارات، ووضعهم في عربتين، فيما تم اختطاف الباقين من أحد الشوارع المقابلة لمنزلهم.

وكانت ماساتلان تحاول استعادة صناعة السياحة بها، بعدما أبعد العنف العديد من الزائرين.

أ ش أ