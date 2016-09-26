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نشرة ONA| «نغم FM» تحتفل بشوبير.. «الكحكي» يلعب بالكرة.. تفاصيل تعاون «ONTV» و«سينرجي وايت»

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

يستضيف الإعلامي عمرو الكحكي مقدم برنامج «مننا وعلينا» على شاشة النهار اليوم، حازم إمام، في حلقة خاصة مميزة تحمل عنوان «ابن مين في ».. للمزيد

عمرو الكحكى

عمرو الكحكي – أرشيفية

احتفلت أسرة «نغم FM» بحضور ماهر عبد العزيز رئيس راديو النيل، وأحمد سمير رئيس راديو «نغم FM»، بانضمام الكابتن أحمد شوبير إلى الراديو ببرنامج «On-Air»، وسط أجواء من البهجة، وفي حضور فريق العمل.. للمزيد

«نغم FM» تحتفل بانضمام شوبير بـ«On-Air»

«نغم FM» تحتفل بانضمام شوبير بـ«On-Air»

تقدم المذيعة دعاء صلاح برنامجًا جديدًا بعنوان «وشوشة»، ومقرر عرضه على شاشة «النهار سينما» قريبًا، وتدور فكرته حول برنامج فني أسبوعي مسجل، يتناول أخبار وكواليس السينما، ولقاءات مع النجوم.. للمزيد

المذيعة دعاء صلاح - أرشيفية

المذيعة دعاء صلاح – أرشيفية

بعد توقف تصويره لأكثر من مرة بسبب أزمات إنتاجية، قرر المنتجان ياسر سليم، وتامر مرسي، شراء مسلسل «الكبريت الأحمر»، الذي يقوم ببطولته كل من داليا مصطفى وأحمد السعدني.. للمزيد

المنتجان ياسر سليم وتامر مرسي

المنتجان ياسر سليم وتامر مرسي

سخر الإعلامي أحمد شوبير، من أحد الدجالين الذي أدعى أنه معالج روحاني سافر للمغرب من أجل القضاء على السحر وصعود الزمالك للمباراة النهائية للبطولة.. للمزيد

أحمد شوبير

أحمد شوبير

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أونا

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