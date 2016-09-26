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غدًا.. الأقصر تنهي استعدادات الاحتفال بيوم السياحة العالمي

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غدًا.. الأقصر تنهي استعدادات الاحتفال بيوم السياحة العالمي غدًا.. الأقصر تنهي استعدادات الاحتفال بيوم السياحة العالمي

معبد الأقصر

أنهت محافظة الأقصر ، بالتنسيق مع شركات السياحة، استعداداتها للاحتفال بيوم السياحة العالمي، غدا الثلاثاء، حيث يجري تنظيم فعالية كبرى بساحة معابد الكرنك، وسط أجواء شعبية، تبدأ في التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الحادية عشر ظهراً، وتتضمن عروضاً فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية بالمحافظة، حسن جيلانى، إن الإحتفال له طابع خاص، حيث يشارك تلاميذ المدارس بعروض غنائية وفولكلورية بالزى الفرعوني، وتشمل الاحتفالية عروضاً موسيقية لفرقة الربابة، ويصاحب العروض طابور من حملة أعلام الطيف، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم.

وأضاف «جيلاني»، أنه سيجري توجيه الدعوة لكل السائحين الزائرين للمدينة وأيضا المقيمين بالأقصر، للمشاركة في يوم السياحة العالمي، بالإضافة إلى استقبال الأفواج السياحية القادمة من البحر الأحمر، مشيراً إلى استقبال السياح في مدخل معبدالكرنك بالورود والهدايا التذكارية.

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