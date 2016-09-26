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بالصوت ا شوبير يروى حكاية لاتنسى للخطيب في برنامج «أون اير»

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بالصوت ا شوبير يروى حكاية لاتنسى للخطيب في برنامج «أون اير» بالصوت ا شوبير يروى حكاية لاتنسى للخطيب في برنامج «أون اير»

الإعلامى أحمد شوبير أرشيفية

كتبت- إ نجي لطفي

روى الإعلامى أحمد شوبير، عن حكاية لاتنسى لنجم النادى الأهلى ومنتخب محمود الخطيب، تحديدًا فى مباراة رينجرز النيجيرى فى الدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا موسم 82.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «اون اير» مع شوبير، والذى يذاع على  نغم اف أم،  تعرض الخطيب لإصابة قوية على مستوى الوجه وطالبه الأطباء بعدم التعرض للشمس لمدة شهرين، وأثناء زيارة الجهاز الفني واللاعبين للخطيب فى المستشفى، فوجئ الجنرال محمود الجوهرى المدير الفنى للفريق وقتها بطلب الخطيب المشاركة فى لقاء رينجرز وطالبه الجوهرى وقتها بالتركيز فى علاجه أولًا، وقبل مباراة رينجرز بأيام قليلة ظهر الخطيب فى تدريبات الأهلى وطلب المشاركة مما أجبر الجوهرى على استدعاء الأطباء للتعرف على حالته، ونصحه الأطباء بعدم المشاركة وأمام رغبته القوية وافق الأطباء على مشاركته بشرط أن يلعب 45 دقيقة فقط وأن لايلمس الكرة برأسه نهائيًا، والغريب أن الخطيب شارك وقدم مباراة رائعة للغاية وأحرز هدفين منهم هدف برأسه.

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