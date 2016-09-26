«الشؤون العربية بالنواب»: مايحدث في «حلب» مأساة إنسانية مروعة

أكد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن ما يحدث على أرض حلب السورية من قتل وتشريد وتدمير للمنشآت والبنية التحتية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية الغذائية أو الطبية للمدينة المحاصرة مأساة إنسانية مروعة بكل معنى الكلمة.

وقال الجمال -في تصريحات للمحررين البرلمانين- إن أحداث حلب انعكاس لما يجري على الأراضي السورية منذ سنوات من اقتتال وأعمال عدائية تدخلت فيها العديد من الدول والقوى العظمى، فضلًا عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة وعدد من القوى المعارضة.

وأضاف الجمال أن القصف العشوائي الذي طال المدنيين قبل المسلحين واستخدام الأسحة المحظورة هي أمور تمثل جرائم حرب وفقا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية.

وأشار الجمال إلى أن ما عرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي من موقف مصر في مجلس الأمن بشأن سوريا يمثل خارطة الطريق الصحيحة والحقيقية لحل الأزمة أو على الأقل نزع الفتيل المشتعل لحين الوصول لحل سياسي نهائي، خاصة وأنه أوضح أن الحل العسكري لن يتضمن منتصرًا واحدًا بل هزيمة للجميع.

ودعا الجمال جامعة الدول العربية لسرعة عقد اجتماع طاريءعلى المستوى الوزاري لبحث سبل التوصل إلى حلول سياسية للأزمة في سوريا بشكل عام وليست حلب وحدها.

أ ش أ