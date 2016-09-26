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«زيدان» : انا هادئ.. و«رونالدو» ذكي

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«زيدان» : انا هادئ.. و«رونالدو» ذكي «زيدان» : انا هادئ.. و«رونالدو» ذكي

زين الدين زيدان

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، أنه لا يريد شيئًا غير الفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، خلال المواجهة النارية المقرر إقامتها فى التاسعة إلا ربع مساء غد الثلاثاء، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

قال زيدان فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يعلم صعوبة الفريق الألماني الذي يضم لاعبين شباب على مستوى رائع والملعب أيضًا، مشددًا على أن المباراة ستكون غاية فى الندية والإثارة.

أضاف زيدان أنه لا يملك طريقة لعب واحدة، موضحًا أنه يمكن للفريق الملكي اللعب بوسط دفاعي واثنين مهاجمين، أو اللعب بوسطين دفاعيين ومهاجم واحد، وأيضًا اللعب برأسي حربة مثل مرحلة التحضيرات، موضحًا أن الثنائى كيلور نافاس وكوينتراو جاهزين للعب 90 دقيقة مثل بقية اللاعبين.

أما فيما يتعلق باستبدال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة لاس بالماس الأخيرة بالليجا، قال زيدان “أنا هادئ، وأنا لست غبيًا وكريستيانو ذكي”، مضيفًا أنه يتفهم غضب رونالدو لكن فى النهاية نحن لدينا نفس الأهداف، خاصة وأن جميع اللاعبين يغضبون عند الخروج من المباريات وليس الدون وحده.

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