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الخارجية الإيرانية: لا يمكن تنفيذ أية قرارات بشأن سوريا دون مشاركتنا

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الخارجية الإيرانية: لا يمكن تنفيذ أية قرارات بشأن سوريا دون مشاركتنا الخارجية الإيرانية: لا يمكن تنفيذ أية قرارات بشأن سوريا دون مشاركتنا

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن تنفيذ أى قرارات بشأن سوريا من دون مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال قاسمى- حسبما أوردت قناة “روسيا اليوم” – أن “الأزمة السورية لا يوجد لها حل عسكرى، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسى والمحادثات السياسية”.

وأضاف المتحدث قائلًا “بغية الوصول إلى هذه المرحلة نحتاج إلى وقف إطلاق النار، ومن أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار ينبغى منع إرسال السلاح إلى الإرهابيين”، مشددًا على أنه لا يجب أن تكون عملية وقف إطلاق النار وسيلة لـ”اكتساب الوقت” للإرهابيين.

وأشار المسؤول الإيرانى إلى أنه يقدر العلاقات الإيرانية الروسية – التى تتصف بالطابع الاستراتيجى فى بعض الاتجاهات – تقديرًا عاليًا.

وأكد قاسمي على أن طهران وموسكو تتعاملان بشكل نشط فى المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا الأمنية.

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أونا

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