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«كيري»: روسيا وسوريا عازمتان على تدمير «حلب»

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«كيري»: روسيا وسوريا عازمتان على تدمير «حلب» «كيري»: روسيا وسوريا عازمتان على تدمير «حلب»

جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الاثنين، إن الحكومتين السورية والروسية تبديان عزمهما الاستيلاء على حلب وتدميرها خلال العملية العسكرية الحالية.

ونقلت “إيه بى سي” الأمريكية عن كيري، أن “الحديث عن حكومة وحدة وطنية يبدو معقدًا جدًا فيما تسحق الحكومتان حلب عبر إلقاء القنابل دون تمييز، ليتم قتل النساء والأطفال”.

جاء ذلك خلال تصريحات كيرى للصحفيين فى قرطاجنة، قبيل توقيع اتفاق سلام كولومبيا الذى طال انتظاره.

وانقسمت حكومة حلب الشمالية بين القوات الحكومية والمتمردين، لتشهد قتالًا عنيفًا خلال الأيام الأخيرة فى الوقت الذي انهار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت من أجله الولايات المتحدة وروسيا.

وقال وزير الخارجية السورى وزير المعلم خلال مقابلة تليفزيونية إن إدارة الرئيس بشار الأسد مستعدة للمشاركة فى حكومة وحدة، تتضمن عناصر من المعارضة، وهو العرض الذي رفضه المعارضون فى السابق.

وأوضح كيري أنه يعتقد أن المعارضة السورية لن تكون “متحمسة بوجه خاص لعقد مفاوضات فى الوقت الذى تتعرض للقصف والتجويع”.

وأشار كيري إلى أن التصريحات الصادرة عن السورية “غير ذات معنى تقريبًا”.

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