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محمد شومان.. «ماسبيرو» قيمة كبيرة غير مستغلة بالشكل الأمثل

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محمد شومان.. «ماسبيرو» قيمة كبيرة غير مستغلة بالشكل الأمثل محمد شومان.. «ماسبيرو» قيمة كبيرة غير مستغلة بالشكل الأمثل

عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية محمد شومان

قال عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، محمد شومان، إن هناك حلولًا واضحة ومحددة لتطوير ماسيبرو، لأنه في الخمس سنوات السابقة عقدت عدة مؤتمرات وندوات وورش العمل، لتبحث إمكانية تطوير ماسبيرو، كونه قيمة هائلة غير مستغلة تمتلك رصيد مادي ومعنوي وقوة بشرية متميزة، إلا أنه لا يتم استغلالها بالطريقة الأمثل.

وأضاف شومان خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن خارطة الطريق تتمثل في اتباع الطرق التي اتخذتها عدة دول سواء في أوروبا الشرقية أو في أمريكا الجنوبية وأفريقيا في فكرة التحول من إعلام سلطوي تابع للدولة إلى إعلام خدمة عامة، على غرار شبكات الـ بي بي سي البريطانية والتليفزيون الألماني وكل ما نحتاجه هو نقل تجارب الآخرين مع إعطائها صبغة مصرية.

وأوضح شومان أن خارطة الطريق واضحة ومحددة للجميع، وهي فكرة تخلي الدولة عن الإعلام الدعائي التابع لها وتتخذ النهج الآخر والمتمثل في الإعلام المستقل عن الدولة والملتزم في الوقت ذاته بسياستها العامة بحيث لن يكون معاديًا للحكومة، ولكنه سيعبر عن المجتمع بكافة أطيافه، ولن يهدف للربح.

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