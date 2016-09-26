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هيئة كبار العلماء السعودية تدين الحرب العدوانية ضد الشعب السورى

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هيئة كبار العلماء السعودية تدين الحرب العدوانية ضد الشعب السورى هيئة كبار العلماء السعودية تدين الحرب العدوانية ضد الشعب السورى

>الرياض (أ ش أ)

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الحرب العدوانية المدمرة التى يقوم بها النظام السورى وحلفاؤه ضد الشعب السورى فى عموم سوريا وفى حلب على وجه الخصوص.

وقالت فى بيان اليوم أنه يجب على عقلاء العالم وأصحاب القرار أن يدركوا العواقب الوخيمة والآثار المدمرة لهذه الحرب العدوانية، وأن يتجاوبوا مع ضمير الإنسانية بإيقاف هذه الحرب فورا، والتوقف عن هذا الاعتداء المخزى، مضيفة أن الحق والعدل يقتضى من العالم الوقوف مع الشعب السورى الذى طالت معاناته وازدادت جراحاته.

وأضاف البيان أنه تجاه ذلك فإن الأمة الإسلامية مدعوة لتوحيد الطاقات والجهود، وتنسيق المواقف؛ لرفع معاناة الشعب السورى ونصرته، موجهة نداء للعالم أجمع بأن الشعب السورى بحاجة ماسة لإطعام جوعاه، وعلاج مرضاه، وبسط الأمن فى أرضه، ورفع الظلم وكف يد المعتدى. 


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