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ضبط 750 جرام هيروين وسلاح آلى بحوزة اثنين من تجار المخدرات بالإسماعيلية

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ضبط 750 جرام هيروين وسلاح آلى بحوزة اثنين من تجار المخدرات بالإسماعيلية ضبط 750 جرام هيروين وسلاح آلى بحوزة اثنين من تجار المخدرات بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط 750 جرام هيروين وسلاح نارى بحوزة إثنين من تجار المخدرات منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية.

وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى ( 500 جرام ) ، وبندقية آلية عيار 7.62×39 سريعة الطلقات وخزينة بها ( 8 ) طلقات من ذات العيار ، و ( 50 ) وسرنجة طبية ، وميزان حساس ، ومبلغ مالى قدره ( 10340 جنيه ) و ( 3) هواتف خلوية ودراجة نارية بدون لوحات معدنية  .

 وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وأن المبلغ النقدى حصيلة لجزء من تجارته والهواتف الخلوية والدراجة النارية بقصد استخدامها فى ترويج ونقل المواد المخدرة ، والبندقية الآلية لاستخدامها فى الأعمال الإجرامية الغير مشروعة وما يخل بالأمن العام.

 كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته قالب بودرة وزن حوالى ( 250 جرام ) ومبلغ مالى قدره ( 156.425 جنيه ) وعدد 2 هاتف خلوى .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ النقدى حصيلة تجارته من المواد المخدرة ، والهواتف الخلوية بقصد استخدامها فى الترويج والاتصال بعملائه.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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