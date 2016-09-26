شيخ صيادى برج مغيزل:لو اتبع حرس الحدود الروتين لمات معظم مستقلى مركب رشيد

أشاد إبراهيم فهمى شيخ الصيادين ببرج مغيزل بكفر الشيخ، بجهود القوات المسلحة ورجال البحرية والمخابرات حرس الحدود برشيد، فى سرعة إنقاذ مستقلى مركب رشيد التى غرقت قبالة سواحل رشيد.

وقال شيخ الصيادين ببرج مغيزل بكفر الشيخ، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أهالى المهاجرين على المركب، يفيد بتعرضهم للغرق، وعلى الفور أخطر الرائد محمد صالح رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود برشيد، والذى وافق على سرعة تحرك المراكب لسرعة إنقاذ المهاجرين من الغرق، مؤكدا أن سرعة خروج مراكب الصيد، ساهم كثيرا فى إنقاذ 164 فردا، متابعًا: "لو اتبع الرائد محمد صالح رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود برشيد، الروتين لمات معظم مستقلى مركب رشيد، وهذه هى أخلاق رجال القوات المسلحة البواسل".

وطالب فهمى، وزير الزراعة بالنظر للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لكونها الجهة المسئولة عن تنمية الصيادين.

وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والفريق مهاب مميش، للدفع ببارجة تحمل 10 غطاسين وونش عملاق بقدرة 500 طن، لانتشال مركب الهجرة غير الشرعية، واستخراج الضحايا.

وأضاف محافظ البحيرة، أنه استقل أحد اللنشات البحرية بمرافقة الرائد محمد صالح رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود والنائب محمد عباس عضو مجلس النواب عن دائرة مركز رشيد والإنقاذ البحرى، إلى موقع السفينة الغارقة لمتابعة عملية انتشال المركب واستخراج الضحايا.

فيما توافد اليوم، أهالى المفقودين بمركب الهجرة غير الشرعية برشيد، على بوغاز برج رشيد انتظارا لوصول جثث ذويهم، وافترش الأهالى الأرض، وداخل السرادق الذى أقامته محافظة البحيرة.

يذكر أنه تم انتشال 169 شخصا من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية، التى غرقت يوم الأربعاء الماضى، قبالة سواحل رشيد، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.