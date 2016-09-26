أهم 10 بوستات وتغريدات اليوم.. غيط العنب ووإليسا وعمرو أديب وأبو تريكة

>كتبت – شرويت ماهر جرافيك أحمد جمال
بين العديد من المنشورات التى امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأحد، نرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة عبر حساباتهم الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم.
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>أهم 10 بوستات وتغريدات اليوم.. غيط العنب... by youm7رواد تويتر يحتفلون بافتتاح مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية: مصر تتطور
2- خالد النبوى لإسعاد يونس: تحية حب واحترام لك ولكل العاملين بصاحبة السعادة
3- "الحبتور" يطالب مصر بموقف حازم ضد المشاركين فى احتفالات الشيعة بعيد الغدير.
4- مصطفى بكرى عن خطاب السيسى: يبعث الأمل ويؤكد على الثوابت ومسئولية الدولة.
5- نبيل الحلفاوى: "ماعندناش آلية لمراقبة الأسواق" من أهم جمل خطاب الرئيس
6- ديفيد بيكهام: سعيد بمقابلة أسرع عداء بالتاريخ.
7- عمرو أديب: "باقى من الزمن 4 أيام يا مسهل يا رب".
8- إليسا تبدأ اليوم تصوير كليب أغنية "سهرنا ياليل".
9- الفنان عمرو سعد يحيى ذكرى رحيل خالد صالح على "إنستجرام"؟.
10- محمد أبو تريكة وأحمد حسام ميدو ووائل جمعة يتناولون الغداء بأحد المطاعم بقطر.
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