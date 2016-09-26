أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

شاهد| مرتضى منصور يُحرج مشجع أجاب بدلًا منه: «طب ما تيجي إنت مكاني» ...

  • منوعات
  • 214
Google+ Print
شاهد| مرتضى منصور يُحرج مشجع أجاب بدلًا منه: «طب ما تيجي إنت مكاني» ... شاهد| مرتضى منصور يُحرج مشجع أجاب بدلًا منه: «طب ما تيجي إنت مكاني» ...

طلب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من أحد الجماهير أن يجيب مكانه عن الأسئلة في التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة الزمالك والوداد المغربي التي أقيمت السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقال «منصور»، أثناء حديثه لقناة «ON Sport» لأحد الجماهير الذي رد على سؤال مراسل القناة بدلا منه: «دا إنت تيجي تجاوب مكاني بقى»، ما أجبره على السكوت حتى يستكمل حديثه.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية رغم هزيمته خارج أرضه من الفريق المغربي بنتيجة 2-5 وسط أداء مخيب للآمال .

ومشهد رئيس الزمالك يشابه مشهد الفنان محمد رمضان من مسلسله «الأسطورة» أثناء مشاجرة بالمسلسل طلب فيها رمضان من شخص قاطعه «دا إنت معلم، دا أنت تمسك الشيشة بقى» في إشارة منه إلى صغر شأنه الشخص الذي قاطعه .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار