شاهد| مرتضى منصور يُحرج مشجع أجاب بدلًا منه: «طب ما تيجي إنت مكاني» ...

سمر العشري

طلب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من أحد الجماهير أن يجيب مكانه عن الأسئلة في التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة الزمالك والوداد المغربي التي أقيمت السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقال «منصور»، أثناء حديثه لقناة «ON Sport» لأحد الجماهير الذي رد على سؤال مراسل القناة بدلا منه: «دا إنت تيجي تجاوب مكاني بقى»، ما أجبره على السكوت حتى يستكمل حديثه.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية رغم هزيمته خارج أرضه من الفريق المغربي بنتيجة 2-5 وسط أداء مخيب للآمال .

ومشهد رئيس الزمالك يشابه مشهد الفنان محمد رمضان من مسلسله «الأسطورة» أثناء مشاجرة بالمسلسل طلب فيها رمضان من شخص قاطعه «دا إنت معلم، دا أنت تمسك الشيشة بقى» في إشارة منه إلى صغر شأنه الشخص الذي قاطعه .

شبكةعيونالإخبارية

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