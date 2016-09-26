فقدان 3 أشخاص في تحطم مروحية للبحرية الكورية الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن مروحية للبحرية من طراز لينكس تحطمت في البحر اليوم الاثنين، قبالة كوريا الجنوبية خلال تدريب عسكري مشترك مع الولايات المتحدة، وفقد 3 أشخاص كانوا يستقلونها.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن المروحية وجهت نداء استغاثة واختفت من على شاشات الرادار بعيد إقلاعها من بارجة فى بحر اليابان الذى يسمى “بحر الشرق” فى كوريا الجنوبية.

و«بحسب فرانس برس» فقد بدأت عمليات بحث في محاولة للعثور على المفقودين الثلاثة وبينهم الطيار.

ويشكل التدريب البحري اليوم الاثنين، الفصل الأخير في عرض القوة العسكرية ردًا على خامس تجربة نووية لكوريا الشمالية فى التاسع من سبتمبر.

وذكرت وكالة يونهاب للانباء، أن المناورات التى شاركت فيها المدمرة الأمريكية “يو اس اس سبروانس” وبوارج كورية جنوبية شملت محاكاة لهجمات على قوات كورية شمالية واعتراض غواصات.