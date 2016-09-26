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شاهد| ماذا يحدث عند تجميد «آي فون 7» في الكوكاكولا ...

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شاهد| ماذا يحدث عند تجميد «آي فون 7» في الكوكاكولا ... شاهد| ماذا يحدث عند تجميد «آي فون 7» في الكوكاكولا ...

نشر مدوّن أمريكي، متخصص في تدمير أحدث التكنولوجيا، مقطع مذهلًا يجري فيه تجربة غريبة على جهاز آي فون 7، بحسب موقع sputniknews.

ظهر المدوّن في اللقطات يختبر مقاومة الهاتف الجديد لمشروب الكوكاكولا، حيث قام بوضع الهاتف في إناء، ثم صب عليه الكوكاكولا ووضعه في الثلاجة ليتجمد. بعد مرور 17 ساعة، تحول المشروب لقطعة كبيرة من الثلج، واستخدم الشاب مطرقة لإخراج الهاتف ومعرفة ماذا حدث له، حيث لاحظ أن شاشة الهاتف مازالت تعمل بشكل جيد، مما أثار دهشته .

وأوضح أن البطارية عملت لمدة أطول من المعتاد في النسخ السابقة، وقال: إن صوت الهاتف تأثر بالتجربة، لكن الكاميرا لا تزال تعمل بجودة عالية، وحالة الهاتف في المجمل بعد تعرضه لظروف قاسية جدًا تعتبر مقبولة .

 

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رئيس قسم الأخبار

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