7 أطعمة تتحول لوجبات سامة إذا أعيد «تسخينها» : السبانخ قد تصيب بالسرطان ...

سمر العشري

برغم القيمة الغذائية العالية لبعض الأطعمة، فإن إعادة تسخينها يفقدها قيمتها بل ويحولها إلى مادة مشبعة بالسموم التي تعكس آثارًا سلبية على الصحة.

وفيما يلي 7 أطعمة رصدتها مجلة «وومن دايلي»، يتناولها المصريون بكثرة تتحول إلى سموم عند إعادة تسخينها :

7. البطاطس

البطاطس مليئة بالفوائد الغذائية، ولكن إعادة تسخينها يفقدها تلك الفوائد، ويحولها إلى سموم، ولذا ينبغي تناولها طازجة.

6. اللحوم

إعادة تسخين اللحوم يغير في تركيب المواد البروتينية الموجودة داخلها، ولذا إن كان ثمة ضرورة لإعادة تسخينها فينبغي أن يكون التسخين على درجة حرارة متوسطة.

5. السبانخ

السبانخ من الأطعمة الغنية بالنترات، ولكن تلك النترات تتحول إلى نيتريت، عند تسخين السبانخ، والمعروف أن النيتريت يتسبب في العديد من الأمراض، أخطرها السرطان، ولهذا ينصح الأطباء بتناول السبانخ طازجة.

4. اللفت

اللفت أيضًا غني بالنترات، ولذا لا ينبغي إعادة تسخينه، وإن لزم تناوله بعد فترة طويلة من إعداده فلابد من تناوله بارداً وعدم تسخينه مجددًا، وإلا تحولت النترات لنيتريت.

3. الكرفس

يحتوي الكرفس على النتيتريت أيضًا ولهذا ينبغي تناوله طازج وعدم الإفراط في إعادة تسخينه.

2. البيض

البيض من الأطعمة التي تمثل خطورة كبيرة على الصحة لو أعيد تسخينها وعرضت لدرجة حرارة مرتفعة، ولهذا ينبغي تناوله فور إعداده، او تناوله باردًا، وإلا تحولت قيمته الغذائية إلى سموم تهلك الصحة على المدى الطويل.

1. المشروم

أفضل طرق تناول المشروم فور إعداده، أو باردًا، وإلا تسبب في مشاكل هضمية مزمنة .

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شبكةعيونالإخبارية

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