رئيس الوزراء يبحث مع «حياتو» سبل الارتقاء بالكرة المصرية والأفريقية

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، عيسى حياتو ـ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بحضور المهندس خالد عبد العزيز ووزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة ـ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس الاتحاد الأفريقي، مشيدًا بالاسهامات الفاعلة التي قدمها لكرة القدم من خلال تطوير المسابقات الأفريقية على مستوى المنتخبات والأندية، وكذلك دعم كرة القدم المصرية في ظل الصعوبات التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

من جانبه أعرب عيسى حياتو عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، وبحث سبل الارتقاء برياضة كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، مشيدًا بالمشاركة الدائمة لمصر في المسابقات الأفريقية وما تحققه من بطولات، ومتمنيًا المزيد من التقدم للكرة المصرية.