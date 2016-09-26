وزير التجارة: روسيا وافقت على رفع القيود عن صادرات مصر الزراعية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن روسيا قد وافقت على رفع القيود المؤقتة التي قامت بفرضها على بعض الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، مع التزام مصر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الروسي.

وأوضح الوزير – في بيان له اليوم الاثنين – أن التوصل إلى هذا القرار جاء نتيجة للجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة منذ صدور هذا القرار حيث تم التواصل مع كبار المسئولين بالحكومة الروسية ومنهم وزيري التجارة و الصناعة والزراعة، وكذا عقد لقاء عاجل مع السفير الروسي بالقاهرة «سيرجى كيربتشينكو» بعد ساعات قليلة من صدور القرار من الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري، لبحث أسباب هذا القرار والسعي لإلغائه خاصة.

وأشار قابيل إلى أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية قد شهدت خلال المرحلة الماضية طفرة كبيرة ليس فقط للسوق الروسي، وأنما للعديد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس جودة هذه المنتجات، حيث تصل قيمة الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة للسوق الروسي سنويًا حوالي 350 مليون دولار.

وأشاد وزير التجارة والصناعة بجهود وزارة الزراعة في هذا الإطار حيث تم إيفاد بعثة فنية مشتركة ضمت ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، لبحث تداعيات هذا الأمر مع الجانب الروسى.

وكان الوفد المصري الذى زار موسكو والمكون من الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والمهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبحضور السفير محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، والمكتب التجاري المصري في موسكو، قد قام بالاجتماع مع مسئولي وزارة الزراعة الروسية والهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسي.

وشدد الجانب المصري على قيامه بكافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالرقابة على الصادرات الزراعية المصرية التي يتم تصديرها لكافة دول العالم.

وأشار الوفد المصري إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تعد حجر الأساس في التجارة الخارجية لمصر, وان الجهات المعنية والرقابية في مصر تقوم بكافة التدابير التي تضمن سلامة المنتج المصري والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.

من جانبه، أبدى الجانب الروسي تفهمه للجهود التي تبذلها السلطات المعنية في مصر بشأن الرقابة على الصادرات المصرية،مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

كما أكد الجانب الروسي على أهمية عقد مثل تلك الاجتماعات لحل المشكلات التي قد تعيق انسياب العملية التجارية بين البلدين، كما اثني الجانب الروسي على سرعة استجابة الجانب المصري لشكوى الجانب الروسي والترتيب لعقد اجتماع عاجل للجهات الفنية المعنية من البلدين.

أ ش أ