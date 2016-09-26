«شوبير» يسخر من دجال أدعى قضاءه على سحر صنع للزمالك بالمغرب

كتبت – إ نجي لطفي

سخر الإعلامي أحمد شوبير، من أحد الدجالين الذى ادعى أنه معالج روحاني سافر للمغرب من أجل القضاء على السحر وصعود الزمالك للمباراة النهائية للبطولة.

وقال شوبير خلال برنامجه ” on air مع شوبير ” والذى يذاع عبر أثير نغم اف أم : “كيف ساعد هذا الروحاني الزمالك وقد تلقى هزيمة ثقيلة بخماسية، متسائلًا إن لم يساعد الزمالك ماذا كان سيحدث؟ ” مؤكدًا أنها المرة الأولى فى تاريخ الزمالك التى يخسر فيها بخماسية فى المغرب، مشيرًا إلى أن نتائج الزمالك أمام الفرق المغربية جيدة فى مختلف البطولات، مطالبًا الجماهير بالوعي والبعد عن هذه الخرافات.

وأضاف شوبير “هل تلجأ المنتخبات الكبرى للسحر والشعوذة للفوز بالبطولات، أم الإعداد الجيد والاجتهاد”.