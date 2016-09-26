أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اليونان تعيد 70 مهاجرًا إلى تركيا

Google+ Print
اليونان تعيد 70 مهاجرًا إلى تركيا اليونان تعيد 70 مهاجرًا إلى تركيا

مهاجرون – أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع المدني اليونانية اليوم الاثنين، أن سفينة تابعة للوكالة الأوروبية لحماية الحدود «فرونتكس» أعادت 70 مهاجرًا وصلوا لجزيرة ليسبوس اليونانية إلى مدينة ديكيلي التركية الساحلية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن هذا هو أكبر عدد من اللاجئين تتم إعادته من اليونان إلى تركيا، منذ تطبيق اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة اليونانية أن المجموعة التي تم ترحيلها تضم رجال فقط، منهم أكثر من 50 شخصاً ينحدرون من باكستان، والباقون من سريلانكا والجزائر والمغرب.

وذكرت الوزارة أن أفراد المجموعة إما لم يتقدموا بطلبات لجوء أو أن طلبات اللجوء التي تقدموا بها قوبلت بالرفض.

ويبلغ عدد اللاجئين والمهاجرين العالقين في الوقت الراهن في الجزر اليونانية ليسبوس وساموس وكوس وليروس، أكثر من 14 ألف شخص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا