اليونان تعيد 70 مهاجرًا إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع المدني اليونانية اليوم الاثنين، أن سفينة تابعة للوكالة الأوروبية لحماية الحدود «فرونتكس» أعادت 70 مهاجرًا وصلوا لجزيرة ليسبوس اليونانية إلى مدينة ديكيلي التركية الساحلية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن هذا هو أكبر عدد من اللاجئين تتم إعادته من اليونان إلى تركيا، منذ تطبيق اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة اليونانية أن المجموعة التي تم ترحيلها تضم رجال فقط، منهم أكثر من 50 شخصاً ينحدرون من باكستان، والباقون من سريلانكا والجزائر والمغرب.

وذكرت الوزارة أن أفراد المجموعة إما لم يتقدموا بطلبات لجوء أو أن طلبات اللجوء التي تقدموا بها قوبلت بالرفض.

ويبلغ عدد اللاجئين والمهاجرين العالقين في الوقت الراهن في الجزر اليونانية ليسبوس وساموس وكوس وليروس، أكثر من 14 ألف شخص.