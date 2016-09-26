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ضبط سائق بالدقهلية يجمع السلع التموينية المدعمة لبيعها بالسوق السوداء

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ضبط سائق بالدقهلية يجمع السلع التموينية المدعمة لبيعها بالسوق السوداء ضبط سائق بالدقهلية يجمع السلع التموينية المدعمة لبيعها بالسوق السوداء

>الدقهلية شريف الديب

ألقى ضباط مباحث القبض على سائق يجمع السلع التموينية المدعمة ويبيعها مرة أخرى بالسوق السوداء.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بتنفيذ مباحث التموين بالدقهلية بإشراف العميد فهيم مكاوى - مدير مباحث التموين بحملة أسفـــرت جهودهـــا عن ضبط المدعو محمد ع م - 36 سنة سائق ومقيم بلقاس من اتخاذه مخزن سرغير مرخص كائن بذات الناحية لتجميع السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة والتى تصرف للمواطنين كمقررات تموينية ونقاط خبز باستخدام البطاقات التموينية الذكية والمدعمة ماديا من قبل الدولة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم.

وتم تشكيل حملة تموينية من ضباط ومفتشى التموين بالإدارة وقوة من الشرطة السريين أسفرت عن ضبط 21 شيكارة سكر زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالى وزن 1.050 طن 2784 زجاجة زيت طعام بإجمالى 2227.2، و 980 كيس مكرونة بإجمالى وزن 343 كجم، و 168 علبة جبن بإجمالى وزن 84 كجم، و 110 كيس دقيق بإجمالى وزن 110كجم 64 عبوة صلصة بوزن 26.880 كجم، 720 كيس مكرونة بإجمالى وزن 252 كجم.

وبلغ إجمالى المضبوطات 5.524 طن، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة ببلقاس لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25731 جنح مركز بلقاس لسنة 2016.

وفى نفس السياق القت مباحث التموين بالدقهلية القبض على صاحب مخبز سياحى وبحوزته كمية كبيرة من الدقيق المدعم.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بقيام العميد باهى زقزوق رئيس مباحث التموين بحملة على عدد من المخابز، وتم ضبط محمد احمد محمد الأديب 56 سنة ومقيم بناحية مدينة السماد السكنية بطلخا المدير المسئول عن مخبز حر سياحى ( السنى ) بنفس الناحية وذلك لحيازته وتجميعه عدد 91 شيكارة دقيق بلدى استخراج 82% بإجمالى وزن 4.550 طن والمحظور تداوله خارج المخابز البلدية المدعمة بقصد تصنيعه خبز حر والاستفادة من فارق سعر الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12918 جنح مركز طلخا لسنة 2016.

صورة للسلع المضبوطة بالمخزن 

صورة لبعض السلع المدعمة المضبوطة داخل مخزن سرى 

صورة للمخزن والسلع المضبوطة بداخله 

السلع المدعمة بعد ضبطها داخل مخزن سرى 

 

 

 


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