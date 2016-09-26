أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر توخيل: مستعدون لمواجهة أفضل ما لدى ريال مدريد

Google+ Print
مؤتمر توخيل: مستعدون لمواجهة أفضل ما لدى ريال مدريد مؤتمر توخيل: مستعدون لمواجهة أفضل ما لدى ريال مدريد

(إفي): قال توماس توخيل، مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني، أن فريقه مستعد لمواجهة "أفضل ما لدى ريال مدريد على الإطلاق"، عندما يتواجه الفريقان غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة "نخوض اختبارا جديدا كل ثلاثة أيام، والفريق الآن يتحلى بروح إيجابية للغاية".

وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وحالته البدنية الحالية قال المدرب الالماني ان "كريستيانو هو أحد أفضل لاعبي العالم، ويتحلى بروح الفوز بشكل لا يصدق، نحن نتوقع أن يظهر رونالدو في أفضل حالاته، إنه دوري الأبطال، وفي هذه المباريات، يظهر كل لاعب أفضل ما لديه".

واستعاد توخيل 3 لاعبين مهمين هم، قلب الدفاع الإسباني مارك بارترا، والمهاجمين، الألماني آندريه شورله والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، الذين تدربوا اليوم دون مشكلات وسيكونون جاهزون للمشاركة في مباراة الغد، حيث قال عنهم مدربهم "اذا لم يحدث شيئ غير طبيعي، فيمكنهم المشاركة غدا".

كان بارترا يعاني من مشكلات في العضلة الضامة، وشورله في إحدى ركبتيه، وأوباميانج من كدمة في قدمه.

وسيحتاج دورتموند أن يكون في قمة تركيزه غدا بالإضافة للكثير من الصلابة لمواجهة تحدي زيارة الريال لملعب سيجنال إيدونا بارك.

وقال توخيل انه سيعم الاستاد "جو رائع"، وهو ما سيمثل دفعة إضافية للفريق الألماني.

ومن جانبه قال السويسري رومان بوركي، حارس دورتموند، ان فريقه يحترم ريال مدريد مثل كل المنافسين: "هو الاحترام دائما، ولا يهم من المنافس الذي ستلاقيه".

وأضاف أن دورتموند اكتسب مزيدا من الثقة بعد المباريات الأخيرة: "الآن نشعر أننا في حالة جيدة، لقد أصبحنا على الطريق، ولدينا الثقة لخوض المباراة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع