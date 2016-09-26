مؤتمر توخيل: مستعدون لمواجهة أفضل ما لدى ريال مدريد

(إفي): قال توماس توخيل، مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني، أن فريقه مستعد لمواجهة "أفضل ما لدى ريال مدريد على الإطلاق"، عندما يتواجه الفريقان غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة "نخوض اختبارا جديدا كل ثلاثة أيام، والفريق الآن يتحلى بروح إيجابية للغاية".

وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وحالته البدنية الحالية قال المدرب الالماني ان "كريستيانو هو أحد أفضل لاعبي العالم، ويتحلى بروح الفوز بشكل لا يصدق، نحن نتوقع أن يظهر رونالدو في أفضل حالاته، إنه دوري الأبطال، وفي هذه المباريات، يظهر كل لاعب أفضل ما لديه".

واستعاد توخيل 3 لاعبين مهمين هم، قلب الدفاع الإسباني مارك بارترا، والمهاجمين، الألماني آندريه شورله والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، الذين تدربوا اليوم دون مشكلات وسيكونون جاهزون للمشاركة في مباراة الغد، حيث قال عنهم مدربهم "اذا لم يحدث شيئ غير طبيعي، فيمكنهم المشاركة غدا".

كان بارترا يعاني من مشكلات في العضلة الضامة، وشورله في إحدى ركبتيه، وأوباميانج من كدمة في قدمه.

وسيحتاج دورتموند أن يكون في قمة تركيزه غدا بالإضافة للكثير من الصلابة لمواجهة تحدي زيارة الريال لملعب سيجنال إيدونا بارك.

وقال توخيل انه سيعم الاستاد "جو رائع"، وهو ما سيمثل دفعة إضافية للفريق الألماني.

ومن جانبه قال السويسري رومان بوركي، حارس دورتموند، ان فريقه يحترم ريال مدريد مثل كل المنافسين: "هو الاحترام دائما، ولا يهم من المنافس الذي ستلاقيه".

وأضاف أن دورتموند اكتسب مزيدا من الثقة بعد المباريات الأخيرة: "الآن نشعر أننا في حالة جيدة، لقد أصبحنا على الطريق، ولدينا الثقة لخوض المباراة".