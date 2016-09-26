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مدير أمن بورسعيد يرأس حملة مرورية ببورسعيد بالضواحي ثم حى الزهور

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مدير أمن بورسعيد يرأس حملة مرورية ببورسعيد بالضواحي ثم حى الزهور مدير أمن بورسعيد يرأس حملة مرورية ببورسعيد بالضواحي ثم حى الزهور

مراسل بورسعيد: جمال نوفل

قاد اللواء زكي صلاح الدين مدير أمن بورسعيد جملة مرورية بنفسه و أشرف علي جميع الاجراءات التي قام بها ضباط المرورو بحي الضواحي ثم حي الزهور .

و قام اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور بورسعيد بمرافقة مدير الأمن حيث شاهدا علي الواقع إقناء الحملة كيفية تسجيل المخحالفات و إيفاف السيارات .

و طالب مدير الأمن من اللواء محمد درويش و ضباط و أمناء الشرطة بإدارة المرورو بحسن التعامل مع المواطنين و المخالفين و تحرير المخالفات المرورية بكل دقة .

و شدد مدير الأمن علي اتخاذ اجراءات رادعة للمخافين الذين يرتكبون اخطأء فادحة .

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