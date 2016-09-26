سياحة في جزر اليونان

تجذب جزر اليونان ملايين السائحين سنوياً، ممّا يجعلها من وجهات السفر العالمية المناسبة للإجازات الرومانسية والعائلية على السواء. ولاختيار الأفضل بينها،

"سيدتي. نت" يعرض الجزر اليونانية الأبرز التي تستحق الزيارة:

- "سانتوريني": هي جزء من مجموعة "سيكلاديز"، تشتهر بمناظرها الطبيعية الأخّاذة، لا سيما أثناء غروب الشمس. وتتلألأ الأبنية فيها بنقاوة الأبيض.وعند الوصول إلى الجزيرة، لا بد من زيارة عاصمتها "فيرا" التي تجمع بين العمارة البندقية والسيكلاديكية، وتضمّ مجموعة واسعة من المتاجر والفنادق والمقاهي الموزعة على الشوارع المرصوفة بالحصى البيض. وتحظى الجزيرة بموسمين: الأوّل حار وجاف ويبدأ من أبريل/نيسان حتى أكتوبر/تشرين الأول، بينما يعرف الموسم الثاني بالبرد والأمطار ويمتدّ بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار.

- "ميكونوس": تحلو الجولة في شوارع "ميكونوس" الضيقة والممرات البيض، حيث تصطف على الجانبين المحلات والـ"بوتيكات" والمعارض الفنية والمقاهي والمطاعم، وتعكس العمارات الطراز المعماري الكلاسيكي. هوناك، يبلغ متوسّط درجات الحرارة في الصيف حوالي 28 درجة مئوية، و15 درجة مئوية في الشتاء.

- "كريت": هي من الجزر اليونانية الأكثر اكتظاظاً بالسكاّن، وتمتاز بشواطئها وجبالها، كما توفّر النشاطات في الهواء الطلق، لا سيما المشي وتسلّق الجبال وركوب الخيل والسباحة. وسيجد عشّاق التاريخ متعةً في استكشاف المواقع الأثرية المنتشرة في الجزيرة، مثل: "كنوسوس بالاس"، الذي يعود إلى الحضارة المينوية.

وتتمتع "كريت" بمناخ البحر الأبيض المتوسط، ويمكن للغلاف الجوي أن يكون رطباً جداً، اعتماداً على قرب الموقع من البحر، في حين أن الشتاء معتدل إلى حد ما.

- "رودس": بالقرب من ساحل تركيا، يجد هواة الآثار ضالتهم في "رودس" التي تضمّ كنوزاً تاريخيةً، مثل: مدينة القرون الوسطى القديمة وصرح "أبولو" الديني و"أكروبوليس" في "ليندوس" وقصر الحاكم. وهناك، يبلغ متوسط درجات الحرارة من ديسمبر/كانون الأول حتى منتصف مارس/آذار حوالي17 درجة مئوية، وتمتد الأيام المشمسة الحارة في الصيف من يونيو/حزيران حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

- "سكياثوس": تبدو هذه الجزيرة خيار السائحين من عشّاق الطبيعة، إذ تمتاز بتلالها المكتظة بأشجار الصنوبر وشواطئها الرملية، كما تقدّم مشاهد جذابة من الحياة البرية. تشمل معالم الجذب الأخرى المثيرة للاهتمام في الجزيرة: الصروح الدينية البيزنطية والقلاع العائدة إلى القرون الوسطى والمتاحف القديمة. وهي تتمتع بشتاء بارد وممطر نسبياً، وصيف حار ومشمس. يبلغ متوسط درجة الحرارة في يناير/كانون الثاني 6 درجات مئوية، و23.5 درجة مئوية في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

- "كورفو": تقدّم الجزيرة مزيجاً من ثقافاتها العرقية والمناظر الطبيعية المتناقضة، وهي غارقة في التاريخ البيزنطي والأساطير اليونانية، وتعكس عبر مدنها القديمة أنماطاً معمارية متفاوتة، ومنها: اليونانية والإيطالية والفرنسية والبريطانية. وتعرف بشتائها الممطر ومعتدل الحرارة وصيفها الحار، مع متوسط درجة الحرارة في يناير/كانون الثاني 9.5 درجة مئوية، و25 درجة مئوية في أغسطس/ آب.

- "ساموس": هي إحدى الوجهات المشمسة في أوروبا، وهناك يحلو الاسترخاء على الشواطئ المغطاة بالحصى، كما ممارسة الغوص. وتشمل المواقع الهامّة في الجزيرة أنقاض صرح "هيرا" الديني. إشارة إلى أن مناخ "ساموس" معتدل ورطب في الشتاء، وجاف في الصيف.