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ليكيب تزف نبأ سعيدا لجماهير أرسنال

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ليكيب تزف نبأ سعيدا لجماهير أرسنال ليكيب تزف نبأ سعيدا لجماهير أرسنال

زفت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة نبأ سعيدا لجماهير أرسنال بخصوص إصابة فرانسيس كوكلين لاعب وسط الفريق.

كوكلين خرج مصابا في الشوط الأول من دربي لندن بين أرسنال وتشيلسي. دربي انتهى بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وأشارت ليكيب أن غياب كوكلين عن أرسنال لن يزيد عن 15 يوما فقط. وهو ما أشعر الفريق بالراحة.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة كوكلين كانت أقل خطورة مما كان متوقعا. لن يحتاج اللاعب للغياب لمدة شهرين بل 15 يوما فقط.

وكان آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال قد أبدى تخوفه من إصابة كوكلين وخصوصا أنها أتت في نفس مكان الإصابة القديمة، والتي غاب وقتها اللاعب لمدة طويلة للغاية بسبب الرباط الصليبي.

ويستعد أرسنال لمواجهة بازل يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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