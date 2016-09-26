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تياجو: لقاء أتليتكو لن يكون انتقاما

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تياجو: لقاء أتليتكو لن يكون انتقاما تياجو: لقاء أتليتكو لن يكون انتقاما

(إفي): قال لاعب خط وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني، تياجو ألكانتارا، إن لقاء فريقه الألماني أمام أتليتكو مدريد الإسباني بعد غد الأربعاء بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لن يكون انتقاما لخروج البافاري من نصف نهائي البطولة الموسم الماضي على يديه، بل سيكون لقاءا مختلفا للغاية.

وصرح اللاعب "اللقاء لن يكون انتقاما، بل سيكون مختلفا وسيخلو من مشاعر نصف نهائي الموسم الماضي".

وأشار تياجو إلى أن مواجهة الفريق البافاري أمام الفريق المدريدي بالنسخة الماضية من البطولة الأوروبية جعله يعرف "مزايا ونقاط ضعف" الروخيبلانكوس، حيث كان أتليتكو قد فاز ذهابا بهدف نظيف وخسر إيابا في برلين بهدفين لواحد، ليقصي بايرن للمرة الثالثة على التوالي من نصف النهائي، ويتأهل على حسابه إلى الدور النهائي الذي خسره بركلات الترجيح أمام جاره ريال مدريد.

وأثنى اللاعب الإسباني على الجانب الدفاعي للأتلتي الذي يعتبره الأفضل في العالم.

وتحدث تياجو أيضا عن المدير الفني لفريقه، كارلو أنشيلوتي، الذي قال إنه يمنح كثير من الثقة للاعبين.

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