برافو: أتشوق للعودة مجددا إلى كامب نو لمواجهة برشلونة

(إفي): قال حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه "يتشوق" للعودة إلى كامب نو لملاقاة فريقه السابق برشلونة، الذي ارتدى قميصه حتى أوائل هذا الموسم، وسيواجهه يوم 19 أكتوبر القادم بدور المجموعات في دوري الأبطال الأوروبي.

وتحدث برافو (33 عاما) في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن مشاعره قبل مواجهة فريقه السابق، قائلا "ستكون لحظات خاصة، تماما مثلما كنت أواجه ريال سوسييداد (فريقه السابق) وأنا في برشلونة، إنها لحظات فريدة وسأعاود الشعور بها مجددا. آمل أن نقدم مباراة جيدة".

وعن مواجهته لثلاثي الهجوم الشرس لبرشلونة، المكون من ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، قال "سيكون أمرا رائعا" لأنه إضافة إلى كونهم "لاعبين كبار" فهم أيضا "أشخاص جيدون ويمكن التعلم منهم كثيرا".

وأضاف إنه لم يعتبر نهائيا أي منافس بأنه يمثل "كابوسا" ولكن على العكس تماما "أراه كتحدي وأحب خوض هذه المباريات. إنها مباريات كبيرة يشارك فيها أفضل اللاعبين. هذه هي نوعية المباريات التي تحفزك وبدلا من أن تخشاها وبدلا من أن تفكر في أن المنافس أفضل منك، يحدث العكس وتشعر أنك أكثر قوة".

وعن قدراته الهائلة في التصدي للتسديدات بيده، قال برافو إن أدائه "تطور" وأن حراسة المرمى "ليست بالأمر السهل"، لأن حارس المرمى الآن "يتعين عليه القيام بكثير من الأمور إضافة لتجنب دخول الأهداف".