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ألونسو يعلنها: سأنهي مسيرتي الكروية مع بايرن

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ألونسو يعلنها: سأنهي مسيرتي الكروية مع بايرن ألونسو يعلنها: سأنهي مسيرتي الكروية مع بايرن

أعلن تشابي ألونسو أنه سينهي مسيرته الكروية مع نادي بايرن ميونيخ الألماني الذي يلعب له منذ عدة سنوات.

وقال ألونسو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعتقد أن هناك خطوة أخرى لي مع كرة القدم خارج بايرن ميونيخ".

وأضاف: "أود أن أذهب إلى الدوري الإيطالي لكن ليس هناك وقت لأعطي نفسي ذلك، أريد الاستمرار في اللعب مع بايرن".

وتابع "لا أعرف ماذا سأفعل بعد نهاية عقدي مع بايرن ميونيخ، سواء بتجديد التعاقد أو لا".

وينتهي تعاقد تشابي ألونسو مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي.

وكان ألونسو البالغ من العمر 34 عاما انضم لصفوف بايرن عام 2014 قادما من ريال مدريد الإسباني.

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