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لاودروب يعود للدوري القطري مدربا للريان

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لاودروب يعود للدوري القطري مدربا للريان لاودروب يعود للدوري القطري مدربا للريان

(إفي): سيعود المدرب الدانماركي مايكل لاودروب لدوري نجوم قطر لكرة القدم لتولي الإدارة الفنية لنادي الريان، وفقا لما أعلنه النادي على موقعه الرسمي اليوم.

وقال البيان "اتفق مجلس إدارة النادي مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب لقيادة فريقنا الأول لكرة القدم خلفاً لخورخي فوساتي الذي انتقل لتدريب منتخبنا الأول لكرة القدم، ومن المنتظر أن يصل لاودروب للدوحة خلال الساعات القليلة المقبلة للتوقيع على العقد مع النادي رسمياً، وقيادة الفريق في المباريات القادمة".

وأضاف البيان انه سيتم الاعلان عن باقي تفاصيل العرض لاحقا على موقع النادي الرسمي.

ومن المتوقع وصول لاودروب للدوحة خلال الساعات القادمة لتوقيع العقد رسميا مع النادي.

كان لاودروب (52 عاما) قد درب سابقا نادي لخويا القطري موسم 2014-15 ، والذي تركه لخلافات تتعلق بشروط العقد.

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