بالصور.. محافظ الأقصر يناقش الاستعدادات لبدء الدراسة بالجامعات

شهد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماع مجلس جامعة جنوب الوادي والذي عقد بمقر الجامعة بقنا حيث ناقش الاجتماع استعدادات الكليات للعام الدراسي والكليات الجديدة التي دخلت الخدمة هذا العام بالاقصر وهي كليات الآثار والألسن والحاسب الآلي.

كما التقي المحافظ، مع وفد من السفارة الألمانية بالقاهرة برئاسة المستشار الثقافي للسفارة سيمون برومبايس بحضور محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ورئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور.

واتفق محافظ الأقصر مع وفد السفارة الألمانية على إقامة أسبوع ثقافي مصري ألماني بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج خلال الفترة من 19 حتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي والسفارة الألمانية، وأن يتم عقد ندوة أثرية خلال الأسبوع الثقافي.

. كما ناقش محافظ الأقصر مع وفد السفارة الألمانية، عدد من المشروعات التنموية التي يمكن تنفيذها في الأقصر بالتعاون بين الجانبين، والمنح المقدمة من ألمانيا للطلاب، ودور الإعلام الخارجي في نقل الصورة الإيجابية عن الأقصر.