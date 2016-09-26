رئيس جامعة بنى سويف يفتتح قناة تعليمية على اليوتيوب ‎

المراسل : محمد شعبان

أفتتح الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف قناة تعليمية على اليوتيوب خاصة بالتعليم المفتوح.

يأتى ذلك فى فى إطار اهتمام الجامعة بتطوير التعليم المفتوح باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

واوضح رئيس الجامعة، انه سوف يتم من خلال القناة بث كافة المحاضرات للطلاب، من خلال الفيديوهات، البث التليفزيونى ، مؤتمرات الفيديو المرئية، بهدف توفير مصادر تعلم ذاتى بنسبة لا تقل عن 75 % من المقررات الدراسية، بجانب المحاضرات المباشرة مع الطلاب والتى تمثل نسبة 25 %.

وأعلن رئيس الجامعة، عن تقديم برامج أكاديمية متخصصة وفريدة بداية من العام القادم وفقًا لآليات التعليم الإلكترونى المدمج ترفع من الكفاءة المهنية للملتحق وتساعده على تنمية المهارات والقدرات العلمية، معلنًا عن على تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى على أمتحانات برامج التعليم المفتوح للعام الدراسى الحالى 2016/ 2017.

و أضاف الدكتورعاطف محمد أحمد، مدير مركز التعليم المفتوح بانه سوف يتم تنفيذ مجموعة متخصصة وفريدة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية خلال هذا العام، والتى تتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المتطورة وذلك على مستوى جميع برامج التعليم المفتوح بالجامعة ووفقًا لنظام إدارة التعلم ومن خلال قناةاليوتيوب You Tube لمركز التعليم المفتوح.