العاهل السعودي يأمر بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين عددًا من الأوامر الملكية بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية «واس» نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 %، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 % وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 %.

وبحسب “رويترز” فقد تضمنت أيضا خفضا نسبته 15 % للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكفآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.

وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماض