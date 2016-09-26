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ضبط 210 أطنان أسمدة و91 طن مبيدات زراعية مغشوشة بالجيزة

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ضبط 210 أطنان أسمدة و91 طن مبيدات زراعية مغشوشة بالجيزة ضبط 210 أطنان أسمدة و91 طن مبيدات زراعية مغشوشة بالجيزة

أسمدة – أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، 4 محال ومخازن بداخلها 210 أطنان أسمدة، و91 طن مبيدات زراعية مغشوشة، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، في محافظة الجيزة.

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات، في ضبط، «عبدالفتاح م.ش» 46 سنة، المدير المسؤول عن محل مستلزمات زراعية بمركز شرطة منشأة القناطر، والملحق به مخزنين بداخلهما 30 طن أسمدة و8 أطنان مبيدات زراعية مغشوشة، و«إبراهيم س.ع»، 31 سنة، مدير محل مستلزمات زراعية، بداخله 91 طن أسمدة و80 طن مبيدات زراعية مقلدة ومنسوبة لبعض الشركات الوطنية.

كما ضبط «إسلام س.ع» 30 سنة، مدير محل مستلزمات زراعية بمنشأة القناطر، والمحلق به مخزن ضُبط بداخله 9،5 طن أسمدة و283 لتر مبيدات زراعية مغشوشة، و«حسام ف.ط»، 42 سنة، مدير محل مستلزمات زراعية بمركز شرطة منشأة القناطر، والمحلق به مخزن بداخله 80 طن أسمدة و3,5 طن مبيدات زراعية مقلدة.

وأتخذت الأجهزة الأمنية، كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

أ ش أ

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