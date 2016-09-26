أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حبس مدافع سان جيرمان مع إيقاف التنفيذ بعد التعدي على شرطي

Google+ Print
حبس مدافع سان جيرمان مع إيقاف التنفيذ بعد التعدي على شرطي حبس مدافع سان جيرمان مع إيقاف التنفيذ بعد التعدي على شرطي

سيرجي أوريير

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، حكمًا بحبس اللاعب الإيفواري سيرجي أوريير الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، بتهمة الاعتداء على ضابط فرنسي خلال خروجه من أحد النوادى الليلية فى العاصمة باريس.

واعتدى أوريير بالضرب والشتائم على شرطى بعد الاشتباك سويًا لحظة خروج الأول من أحد النوادى ليلًا، وتم القبض عليه من قبل شرطة العاصمة بتهمة الاعتداء على موظف حكوم، حسبما ذكر موقع “جول” العالمي.

يذكر أن الظهير الإيفوارى البالغ من العمر 23 عامًا، كان قد ظهر سابقًا فى تسجيل مصور سب فيه مدربه الفرنسي، لوران بلان، وزميله السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش وتم إيقافه لمدة 6 أسابيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا