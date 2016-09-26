حبس مدافع سان جيرمان مع إيقاف التنفيذ بعد التعدي على شرطي

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، حكمًا بحبس اللاعب الإيفواري سيرجي أوريير الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، بتهمة الاعتداء على ضابط فرنسي خلال خروجه من أحد النوادى الليلية فى العاصمة باريس.

واعتدى أوريير بالضرب والشتائم على شرطى بعد الاشتباك سويًا لحظة خروج الأول من أحد النوادى ليلًا، وتم القبض عليه من قبل شرطة العاصمة بتهمة الاعتداء على موظف حكوم، حسبما ذكر موقع “جول” العالمي.

يذكر أن الظهير الإيفوارى البالغ من العمر 23 عامًا، كان قد ظهر سابقًا فى تسجيل مصور سب فيه مدربه الفرنسي، لوران بلان، وزميله السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش وتم إيقافه لمدة 6 أسابيع.