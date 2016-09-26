القبض علي عاطلين لإغتصابهم طالبة في بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الإثنين، القبض علي عاطلين لتعديهم جنسيًا علي طالبة وإغتصابها بمنطقه مجهولة.

تلقى اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية بإبلاغ، “ن . ي . م”، 19 سنة، طالبة، ومقيمة حي الغمراوي بتعرضها للإعتداء الجنسي على يد عاطلين مقيمان بمركز بني سويف.

وعلي الفور كلف مدير أمن بني سويف بسرعة ضبطهما وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وتبين من تحريات العقيد مصطفى داوود، رئيس مباحث بندر بني سويف، بإشراف العميد خالد عبد السلام، رئيس مباحث المديرية، إن المتهمان هم”إسلام. ق . م”، 25 سنة، و” محمود . م . ر” 20 سنة، عاطلان ومقيمان بني هارون، بمركز بني سويف، كما كشفت التحقيقات مع المجني عليها، والتي أشرف عليها اللواء خلف حسين، مدير مباحث المديرية، إن المتهمان قاموا بإستدراجها إلى مكان غير معلوم لديها، وربطها، وتناوبوا إغتصابها في مكان مغلق مجهول لديها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .