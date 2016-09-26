«عامر» يلتقي رئيس البنك الفيدرالي الألماني في فرانكفورت

التقى محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الاثنين، رئيس البنك الفيدرالي الألماني «ينس فايدمان»، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من مباحثات بشأن التعاون المشترك بين مصر والبنك الفيدرالي الألماني.

وبدأ «عامر» زيارته اليوم، لألمانيا حيث عُقد اللقاء بمقر البنك المركزي الفيدرالي بمدينة فرانكفورت، برفقة السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية.

كما يلتقي محافظ البنك المركزي أيضا وزير الدولة الألماني بوزارة المالية توماس شتيفان، غدًا الثلاثاء، بمقر وزارة المالية بالعاصمة برلين، ويلتقي أيضًا مع رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان الألماني، وفريق العمل الفيدرالي المعني بالتعامل مع صندوق النقد الدولي في «البوندستاج»، غدًا الثلاثاء، بمقر مبنى «باول» التابع للبوندستاج الألماني.

ويقوم «عامر» بزيارة لألمانيا الاتحادية تستغرق يومين بهدف تعزيز التعاون المصري الألماني في المجالات المالية والنقدية، وفي إطار الدعم الألماني للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي لاسيما أن ألمانيا تترأس مجموعه العشرين بدءا من العام المقبل.

أ ش أ