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بالفيديو..الحوينى يحرم دراسة الفتيات بالكليات المختلطة: "مش عايزين نسوان" ...

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بالفيديو..الحوينى يحرم دراسة الفتيات بالكليات المختلطة: "مش عايزين نسوان" ... بالفيديو..الحوينى يحرم دراسة الفتيات بالكليات المختلطة: "مش عايزين نسوان" ...

دراسة الفتيات فى الكليات التى فيها اختلاط حرام، وجميع الفتيات الكائنات داخل  الكليات  المختلطة آثمات، وهذا كلام نهائى لا فيه نقد، فنحن لسنا فى حاجة إلى النسوان فى هذا الكلام ، فالرجال لديها المواهب .

ما سبق كان ملخص فتوى الشيخ أبو اسحاق الحوينى الداعية السلفى ، حول حكم الاختلاط داخل الجامعات، وذلك رغم صدور فتوى رسمية سابقة عن الدكتور على جمعة  أثناء توليه دار الإفتاء، قال فيها إن  الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرها، لا مانع منه شرعاً ، مادام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.

ودعا "الحوينى" فى فتوى أعاد نشرها الموقع الرسمى للشيخ الحوينى ، بمناسبة بداية العام الدراسى إلى تأسيس أقسام للفتيات منفصلة عن الطلاب ، وتأسيس كليات طب خاصة بالفتيات، ومواصلات خاصة لهن،  قائلا : " عايز تعمل أى حاجة أعلمها للنساء فقط، فما المانع أن تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة التى تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المسائلة، فهذا هو الحكم الشرعى ،  "قبله من قبله ورده من رده" .

 

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