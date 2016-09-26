غياب «روجاني» و«أسامواه» عن صفوف يوفنتوس 45 يومًا للإصابة

سيغيب دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس، ولاعب الوسط كوادو اسامواه، لأكثر من 6 أسابيع، بعد اصابتهما في الركبة خلال الفوز 1-صفر على باليرمو في الدوري الايطالي لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وأكد يوفنتوس في بيان له أن فحصًا بالأشعة أظهر معاناة الغاني أسامواه من قطع في الغضروف بينما أصيب روجاني بتمزق في الرباط الخارجي للركبة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسيغيب اسامواه وروجاني عن تسع مباريات على الأقل بينهم مواجهة دينامو زغرب في كرواتيا بدوري أبطال اوروبا يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الايطالي برصيد 15 نقطة بعد أول ست مباريات في الموسم ويتقدم بنقطة واحدة على نابولي صاحب المركز الثاني.