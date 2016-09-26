خامنئي ينصح «أحمدي نجاد» بعدم خوض الإنتخابات الرئاسية

نصح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في 19 مايو 2017.

وقال خامنئي – في تسجيل صوتي على موقعه الرسمي أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الاثنين – إنه استقبل الرئيس السابق أحمدي نجاد في مكتبه قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أن ترشيحه للانتخابات سيخلق حالة من الخلافات والانقسام في البلاد، وسيكون مضرا له وللبلاد إذا شارك في هذه القضية.

وأبدى المرشد الإيراني استياءه من تسريب الخبر إلى الإعلام وقال “قامت بعض الجهات السياسية ووسائل الإعلام بنشر الخبر وتعاطت معه بشكل سلبي، في حين أنني لم أمنع الشخص المذكور من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بل قلت له إنه ليس من مصلحتك ومصلحة البلاد المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهذا أمر طبيعي وعادي”.

يشار إلى أن مراقبين إيرانيين قالوا – في وقت سابق – إن رفض المرشد الأعلى ترشيح أحمدي نجاد، يأتي في سياق قلقه من مستقبل الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ويروا أن روحاني هو الضمان الوحيد لاحتمالية استمرار الاتفاق النووي مع واشنطن.

أ ش أ