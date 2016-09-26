وزير خارجية البحرين: طهران تواصل تدخلها في المنطقة عبر ميليشيات وجماعات إرهابية

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن المنامة لا تزال تواجه محاولات إيران العبث بأمنها وسلمها الأهلي، مشيرًا إلى أن طهران تواصل تدخلها في المنطقة عبر ميليشيات وجماعات إرهابية.

وقال آل خليفة -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين- “لازلنا نسمع بصدور دعوات طائفية من إيران”، مضيفًا أن “الجهود العربية لم تجد تجاوبا من طهران”.

وأوضح أن دول الخليج والدول العربية لطالما عاملت إيران وفق مبدأ حسن الجوار.

وحول الوضع في ليبيا أكد وزير خارجية البحرين أن ليبيا بحاجة لتكاتف جميع الأطراف للتغلب على التحديات، مشيرا إلى أن البحرين تواصل التزامها بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”.

وعن الأزمة السورية، قال آل خليفة إنه يجب إبعاد كافة التدخلات الخارجية في سوريا، كما يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى عموم سوريا وفق قرارات مجلس الأمن”.

وأشار إلى أن البحرين تقف مع تطلعات الشعب السوري، فيما طالب إسرائيل بأن تكون جادة في عملية السلام.

ودعا وزير خارجية البحرين إلى بسط السلطة في عموم العراق وإيقاف نفوذ الميليشيات.

أ ش أ