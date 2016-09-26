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المرصد السوري: مقتل 102 شخص أمس في شتى أنحاء سوريا

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المرصد السوري: مقتل 102 شخص أمس في شتى أنحاء سوريا المرصد السوري: مقتل 102 شخص أمس في شتى أنحاء سوريا

سوريا – أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، اليوم الاثنين، بأن 102 شخص قتلوا أمس الأحد، بينهم 48 شخصًا قتلوا في قصف للطائرات الحربية والمروحيات وقصف لقوات النظام في شتى أنحاء سوريا.

وأوضح المرصد أنه في محافظة حلب، قتل 32 مواطنا جراء الضربات الجوية للطائرات الحربية والمروحيات على مناطق في أحياء الميسر، والأنصاري، والجزماتي، وطريق الباب، وبستان القصر، وباب النيرب، والسكري، وصلاح الدين، والفردوس والزبدية، ومساكن هنانو، والجزماتي، وقاضي عسكر، وبستان الباشا من مدينة حلب.

كما قتل ما لا يقل عن 8 جنود من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة في عدة محافظات.

وقتل ما يزيد على 14 عنصرا إرهابيا من تنظيم داعش والفصائل المسلحة من جنسيات غير سورية في اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحيات وقصف على مناطق تواجدهم.

أ ش أ

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