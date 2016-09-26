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روسيا تستعد لنشر 10 آلاف جندي على الحدود مع أوكرانيا

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روسيا تستعد لنشر 10 آلاف جندي على الحدود مع أوكرانيا روسيا تستعد لنشر 10 آلاف جندي على الحدود مع أوكرانيا

الجيش الروسي – أرشيفية

انتهت روسيا من بناء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة روستوف، جنوب البلاد القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وبحسب “رويترز” فمن المتوقع نشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي في هذه القاعدة.

وقال نائب رئيس شركة البناء المُكَلَفة بتشييد القاعدة العسكرية، يفجيني زاخاروف: “نضع اللمسات الأخيرة على آخر ثلاثة مهاجع. نشغل ونعدل النظم الهندسية. ستكون القاعدة العسكرية مستعدة لاستقبال الأفراد في المستقبل القريب”.

وأضاف أن الدفعة الأولى من الجنود من الممكن أن تنتقل للقاعدة بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

وتتشارك روسيا ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي في الحدود حول بحر البلطيق في حين تفصل أوكرانيا وروسيا البيضاء بينهما في الجنوب.

لكن منذ الإطاحة بالرئيس الموالي لموسكو في انتفاضة شعبية في أوكرانيا قبل عامين وتولي حكومة موالية للغرب أصبحت موسكو تنظر لأوكرانيا على أنها دولة تابعة لحلف شمال الأطلسي.

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