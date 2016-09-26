لاعب الإنتاج يوجه رسالة لحسام حسن عبر في الجول

بعد أن تم إيقافه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث وليد حسن لاعب الإنتاج الحربي الذي سيتم التحقيق معه في توقيعه للمصري والإنتاج.

وقال حسن لـFilGoal.com: "اشتريت المصري وفضلته على عروض بمبالغ أكبر حبا في حسام حسن. وقعت على بياض".

وأضاف "تسلمت شيكات بمبلغ 450 ألف جنيه، 50% من قيمة تعاقدي".

وواصل "ولكن بعدما قرر الإنتاج مد تعاقدي استعلم عني ووجد أني وقعت للمصري، رحلت عن الفريق البورسعيدي حتى لا أتسبب في مشاكل وسلمت الشيكات لوليد بدر المدير الإداري وحسام حسن".

وكان المصري قد أعلن الحصول على توقيع وليد حسن لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الإنتاج، ولكن اللاعب جدد تعاقده مع فريقه الأصلي بعدها.

وشدد "بعد ذلك، بعض المواقع كتبت على لساني هجوما على حسام حسن، وهذا لم يحدث".

وأردف "أريد أن أقول إن هذا من المستحيل أن يحدث، أقول لحسام حسن إنه يعرف محبتي له وقيمته الكبيرة لدي".

وأكمل "أمس تم التحقيق معي وسيتم اتخاذ قرار، لم أخطئ في حق أحد ولا يمكن أن يكون الإيقاف جزائي في النهاية".