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حلم المونديال - جعفر لـ في الجول: قائمة كوبر منطقية بسبب خطة الكونجو

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حلم المونديال - جعفر لـ في الجول: قائمة كوبر منطقية بسبب خطة الكونجو حلم المونديال - جعفر لـ في الجول: قائمة كوبر منطقية بسبب خطة الكونجو

كيف يرى قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونجو في بداية حلم الوصول إلى المونديال؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه فاروق جعفر.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.

وأعلن إيهاب لهيطة مدير قائمة كوبر لمواجهة الكونجو والتي شهدت ضم 24 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وقال جعفر لـFilGoal.com: "اختيارات كوبر منطقية وطبيعية".

وأوضح "المدير الفني رأى عدم احتياجه في هذه المباراة إلى أيمن حفني أو شيكابالا. كوبر سيعتمد على التأمين الدفاعي في المباراة ومن هنا جاءت الاختيارات بناءً على الخطة".

وواصل "لا يحتاج لزيادة في خط الهجومي مع الاكتفاء فقط بباسم مرسي وأحمد حسن كوكا".

وماذا عن عدم ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، يُجيب محلل الكرة المصرية: "شيكابالا لم ينضم من قبل حتى يفكر فيه كوبر في هذه المباراة".

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