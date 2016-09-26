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تراجع الليرة التركية ومؤشر البورصة عقب تخفيض التصنيف الائتماني لأنقرة

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تراجع الليرة التركية ومؤشر البورصة عقب تخفيض التصنيف الائتماني لأنقرة تراجع الليرة التركية ومؤشر البورصة عقب تخفيض التصنيف الائتماني لأنقرة

عملات ورقية من الليرة التركية

انخفضت الليرة التركية خلال تداولات، اليوم الاثنين، تأثرًا بقرار «موديز» لتخفيض تصنيف تركيا الائتماني، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع «أوبك» وروسيا حول النفط في وقت لاحق خلال الأسبوع.

وارتفع الدولار إلى 2.99 أمام الليرة التركية، لتصل الليرة لأدنى مستوياتها خلال 7 أسابيع، في ظل إشارة «موديز» إلى تزايد المخاطر المرتبطة باحتياجات التمويل الخارجي لتركيا، وتراجع أساسيات الائتمان.

كما تراجعت البورصة التركية الرئيسية بواقع 3.8% في مستهل التعاملات، وهبط مؤشر الأسهم التركية بأكبر وتيرة منذ 21 يوليو الماضي.

كانت «موديز» قد خفضت، الجمعة الماضي، تصنيف تركيا الائتماني إلى مستوى «غير المرغوب فيها»، في ظل تزايد مخاوف المستثمرين بشأن سيادة القانون بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة والمخاطر المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد.

أ ش أ

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