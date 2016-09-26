أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

ماذا يحدث خلف الكواليس في جلسات تصوير النجوم؟

Google+ Print

الإثنين 26-09-2016 14:32

التقت الفنانة المتألقة هيا عبد السلام مع خبيرة المكياج حنان النجاده لتعرفها على سر من اسرار جمال و صحة بشرتها. ماء ميسيلار من غارنييه يحتوي على تكنولوجيا حديثة تلتقط المكياج و الأوساخ من على البشرة بغمضة عين, فلا داعي للفرك.
الفيديو يبدأ بهيا عبد السلام تحكي لحنان النجادة عن الميسيلار الزهرية و هي مخصصة للمكياج اليومي و تقوم هيا عبد السلام بإزالة المكياج أمام الكاميرا بغمضة عين. تقول لها حنان "هذا يشيل مكياجك الخفيف مو مكياجي أنا الثقيل" و حينها تكشف هيا عن ميسيلار الجديدة من غارنييه بزيت الأرغان الفعال!
تشكر حنان هيا لإخبارها بهذا الشر و تحاول حنان أخذ الصندوق من هيا و تبدأ المشاجرة بينهم فتقرر هيا أن الصندوق سيكون من حظ احدى متابعات غارنييه من الإنستقرام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي