ماذا يحدث خلف الكواليس في جلسات تصوير النجوم؟

التقت الفنانة المتألقة هيا عبد السلام مع خبيرة المكياج حنان النجاده لتعرفها على سر من اسرار جمال و صحة بشرتها. ماء ميسيلار من غارنييه يحتوي على تكنولوجيا حديثة تلتقط المكياج و الأوساخ من على البشرة بغمضة عين, فلا داعي للفرك.

الفيديو يبدأ بهيا عبد السلام تحكي لحنان النجادة عن الميسيلار الزهرية و هي مخصصة للمكياج اليومي و تقوم هيا عبد السلام بإزالة المكياج أمام الكاميرا بغمضة عين. تقول لها حنان "هذا يشيل مكياجك الخفيف مو مكياجي أنا الثقيل" و حينها تكشف هيا عن ميسيلار الجديدة من غارنييه بزيت الأرغان الفعال!

تشكر حنان هيا لإخبارها بهذا الشر و تحاول حنان أخذ الصندوق من هيا و تبدأ المشاجرة بينهم فتقرر هيا أن الصندوق سيكون من حظ احدى متابعات غارنييه من الإنستقرام.