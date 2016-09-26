مجموعة STUDIO FIX من M•A•C

ماك تعزز مجموعتها ستوديو فيكس STUDIO FIX المختبرة في الكواليس، بمنتجين إضافيين جديدين. ماك تقدم بودرة سائبة لتثبيت المكياج. مع تغطية شفافة و مكونات مغذية، تعتبر بودرة M•A•C STUDIO FIX PERFECTING POWDER منتجا شاملا وضروريا لجميع المبتدئين في المكياج. والجديد ضمن المجموعة أيضا M•A•C STUDIO FIX PERFECTING STICK المستحضر القابل للمزج والخارق الفعالية في تثبيت الماكياج ومنح لمسة نهائية طبيعية. مستحضر سهل الاستعمال بدون اي أخطاء، مما يجعله الكونسيلر/مستحضر الإخفاء المثالي لإجراء لمسات تعديل أو رتوش عند الحاجة والعجلة.

M•A•C STUDIO FIX

PERFECTING POWDER

Extra Light / Light / Light Plus / Medium /

Medium Plus / Medium Dark / Medium Deep /

Dark / Dark Deep

M•A•C STUDIO

FIX PERFECTING STICK

NC15 / NC20 / NC25 / NC30 / NC35 /

NC42 / NC45 / NC50 / NW15 / NW20 / NW25 /

NW30 / NW35 / NW40 / NW45 / NW50

M•A•C STUDIO

FIX FLUID SPF 15

C3.5 / C4.5 / C5 / C5.5 / NC15 / NC20 / NC25 /

NC30 / NC35 / NC37 / NC40 / NC42 / NC44 /

NC45 / NC50 / NC55 / NW10 / NW13 / NW15 /

NW18 / NW20 / NW22 / NW25 / NW30 / NW33 /

NW35 / NW40 / NW43 / NW44 / NW45 / NW46 /

NW47 / NW48 / NW50 / NW55 / NW58

الفراشي

فرشاة الفاونديشن 190SH

فرشاة المزج للوجه 167SH