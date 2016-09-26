مجموعة STUDIO FIX من M•A•C
الإثنين 26-09-2016 15:19
ماك تعزز مجموعتها ستوديو فيكس STUDIO FIX المختبرة في الكواليس، بمنتجين إضافيين جديدين. ماك تقدم بودرة سائبة لتثبيت المكياج. مع تغطية شفافة و مكونات مغذية، تعتبر بودرة M•A•C STUDIO FIX PERFECTING POWDER منتجا شاملا وضروريا لجميع المبتدئين في المكياج. والجديد ضمن المجموعة أيضا M•A•C STUDIO FIX PERFECTING STICK المستحضر القابل للمزج والخارق الفعالية في تثبيت الماكياج ومنح لمسة نهائية طبيعية. مستحضر سهل الاستعمال بدون اي أخطاء، مما يجعله الكونسيلر/مستحضر الإخفاء المثالي لإجراء لمسات تعديل أو رتوش عند الحاجة والعجلة.
M•A•C STUDIO FIX
PERFECTING POWDER
Extra Light / Light / Light Plus / Medium /
Medium Plus / Medium Dark / Medium Deep /
Dark / Dark Deep
M•A•C STUDIO
FIX PERFECTING STICK
NC15 / NC20 / NC25 / NC30 / NC35 /
NC42 / NC45 / NC50 / NW15 / NW20 / NW25 /
NW30 / NW35 / NW40 / NW45 / NW50
M•A•C STUDIO
FIX FLUID SPF 15
C3.5 / C4.5 / C5 / C5.5 / NC15 / NC20 / NC25 /
NC30 / NC35 / NC37 / NC40 / NC42 / NC44 /
NC45 / NC50 / NC55 / NW10 / NW13 / NW15 /
NW18 / NW20 / NW22 / NW25 / NW30 / NW33 /
NW35 / NW40 / NW43 / NW44 / NW45 / NW46 /
NW47 / NW48 / NW50 / NW55 / NW58
الفراشي
فرشاة الفاونديشن 190SH
فرشاة المزج للوجه 167SH