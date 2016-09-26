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لوريال باريس تقدّم Miss Hippie Mega Volume مسكارا مبهرة

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الإثنين 26-09-2016 15:45

بيروت- سيدتي نت

خبر يهمّ جميع عاشقات الجمال والموضة! قامت لوريال باريس حديثاً بإطلاق مسكارا Miss Hippie by Mega Volume الجديدة، وهي الإضافة الأحدث إلى علامة Miss من لوريال، والتكملة لمجموعة مسكارا Mega Volume.
إنّها مسكارا لا بدّ من اقتنائها، بخاصّة لمن ترغب في التزيّن بإطلالة جميلة وجذّابة! لقد استوحيت Miss Hippie by Mega Volume من إطلالات أشهر الشابات على ساحة الموضة والجمال في أيّامنا هذه. فرموشهنّ الطويلة جدّاً وفائقة الحجم هي إطلالة رائجة تماماً تجسّد آخر صيحة في عالم الجمال، بينما تمنح فوراً رموشاً مدوّية مع عيون جريئة تشعّ جرأة وجاذبية!
زُوّدت هذه المسكارا بفرشاة عريضة وكثيفة مع ميّزات تقنية، بما في ذلك الشعيرات بالأحجام المتفاوتة، مع بعض الشعيرات المشكالية لتغليف الرموش بطبقة تلو الأخرى مع تحديد ممتاز. أمّا التركيبة التي تحقّق حجماً سريعاً وتأثيراً مدوّياً فتمنح إطلالة ثلاثية الأبعاد بحجم فوري. نتكلّم هنا عن إطلالة Miss Hippie، وهي عبارة عن رموش طويلة، آسرة، وكثيفة، تبرز بالكامل مع اللون الأسود الحالك. وبالتالي، تتألّقين بمظهر مميّز يلفت الأنظار! كلّ هذا تحصلين عليها في تمريرة واحدة من المسكارا.
ما الذي تنتظرينه إذاً؟ تميّزي بإطلالة ساحرة مع مسكارا Miss Hippie by Mega Volume من لوريال.

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سيدتي

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